Poppodia, festivals en bioscopen verbijsterd over nieuwe maatregelen

De versoepeling waarbij meerdaagse popfestivals en -evenementen vanaf 25 september weer mogelijk zijn op volle capaciteit komt volgens VNPF te laat. Rond deze tijd van het jaar zijn er nauwelijks nog festivals, stelt de organisatie. Dat er voor ongeplaceerde festivals die binnen plaatsvinden wel een maximumcapaciteit van 75 procent geldt, heeft volgens de organisatie ook weinig zin. Volgens de VNPF is een festival op driekwart van de capaciteit niet rendabel te organiseren.

Ook over de plannen voor het nachtleven is de VNPF niet te spreken. Het kabinet wil dat ongeplaceerde concerten en clubnachten ook met maximaal 75 procent van de maximale capaciteit georganiseerd worden en dat bovendien de deuren om middernacht alweer sluiten. „Om bijvoorbeeld een poppodium goed te kunnen exploiteren heb je per jaar een flink aantal uitverkochte concerten en clubavonden nodig en een nog groter aantal bijna uitverkochte programma’s”, laat de organisatie weten. Ook de horeca-inkomsten komen met de beperkte openingstijden in het gedrang.

Ook wil de VNPF dat met deze aangekondigde maatregelen de huidige steunmaatregelen moeten blijven en uitgebreid worden. De VNPF vreest dat zonder deze steun een groot deel van de poppodia en festivalorganisatoren alsnog failliet gaat. Het demissionaire kabinet gaf tijdens de persconferentie aan op dit moment te werken aan nieuwe steunmaatregelen. De uitwerking wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Bezoekersdrempel

De bioscoopsector vraagt de Tweede Kamer in een brandbrief de nieuwe coronaplannen van het demissionaire kabinet een halt toe te roepen. Bioscopen mogen per 25 september weer op volle capaciteit draaien, mits bezoekers een coronatoegangsbewijs kunnen voorleggen.

„Het toelaten van bezoekers met coronatoegangsbewijzen gaat ertoe leiden dat minder bezoekers naar de film zullen gaan: de coronatoegangsbewijzen werpen simpel gezegd een enorme bezoekersdrempel op”, stelt voorzitter Gulian Nolthenius van bioscoopkoepel NVBF. „Daarnaast komen de steunpakketten te vervallen per 1 oktober terwijl die ondersteuning voor bioscopen en filmtheaters onder deze omstandigheden zo hard nodig is.”

Eerder is ook in andere landen gebleken dat het bioscoopbezoek flink terugliep als er om een coronapas werd gevraagd. Vooral jongeren, een belangrijke doelgroep voor de bioscopen, hebben vaak nog niet beide vaccinaties gehad en vinden het te veel moeite om een coronatest te doen voor een bioscoopbezoek.

De sector stuurde dinsdagavond een brandbrief naar de Tweede Kamer met het verzoek de plannen van het demissionaire kabinet aan te passen.