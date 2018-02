Vader Warmbier mee naar Olympische Spelen

Pence staat aan het hoofd van de Amerikaanse Olympische delegatie. Zijn reis naar Azië is volgens bronnen binnen het Witte Huis vooral bedoeld om de druk op Noord-Korea hoog te houden. De Verenigde Staten eisen dat het regime van Kim Jong-un zijn nucleaire programma staakt.

Ook de dood van student Otto Warmbier is een pijnpunt in de relatie tussen de landen. Hij belandde tijdens een reis in een Noord-Koreaanse cel. De autoriteiten stuurden hem later in slechte gezondheid terug naar de VS. Hij arriveerde in coma en overleed korte tijd later.

Ouders Fred en Cindy Warmbier woonden eerder al de State of the Union bij als gasten van president Trump en zijn echtgenote. Trump noemde het lot van hun zoon een voorbeeld van een „kwaad dat onze wereld bedreigt.”