Kaag met bedrijven naar Maleisië en Vietnam

Volgens haar liggen er kansen in de Zuidoost-Aziatische landen. De handelsmissie richt zich onder meer op stedelijke groei, klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel. Het gaat dan om bijvoorbeeld expertise op het gebied van deltatechnologie, maritieme infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, afvalverwerking en transport.

Dinsdag en woensdag zijn er gesprekken in de Vietnamese hoofdstad Hanoi en in Ho Chi Minhstad. Donderdag en vrijdag is de Nederlandse delegatie in Maleisië.