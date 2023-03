Libanon stelt zomertijd uit, leidt tot verwarring bij bevolking

Beiroet - De Libanese regering heeft last minute besloten om de jaarlijkse invoering van de zomertijd met een maand uit te stellen. Libanon wil nu pas in de nacht van 20 op 21 april overstappen op de zomertijd. Het abrupte besluit leidt tot veel verwarring in het land, wat leidt onder een gigantische politieke en economische crisis.