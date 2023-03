Libanon stelt zomertijd uit: verwarring bij bevolking

In de verklaring van de regering sprak men van een besluit ’bij wijze van uitzondering’, maar verdere uitleg kwam er niet. Sommige analisten wijzen naar de ramadan en de uren waarin een moslim moet vasten. Dat de regering niet met een uitleg komt, is voor sommigen onacceptabel. Een analist noemde het besluit een teken van het ’enorme politieke falen’ in het land.

Zo werken grote delen van de Libanese samenleving niet mee. Twee televisiemaatschappijen hebben de klok wel verzet, evenals de machtige maronitische kerk. Maar luchtvaartmaatschappij Middle East Airlines doet dan wel weer mee aan het uitstel. Mobiele providers hebben een bericht gestuurd, waarin zij mensen vragen zelf de klok maar weer terug te zetten.

Ook enkele politici hebben opgeroepen om het besluit van de regering te negeren. Onduidelijk is wat bijvoorbeeld scholen en bedrijven doen, aangezien de tijd op veel apparaten automatisch overspringt. Het kan dus zomaar zijn dat de Libanezen, naast een verlamd politiek stelsel en een ingestorte economie, straks ook nog met twee tijdzones in hun maag zitten.

De waarnemend minister van Justitie heeft de regering zondag gevraagd om zijn beslissing terug te draaien en alsnog de zomertijd in te voeren. Hij noemt het besluit niet legitiem en hij zegt dat dit zorgt voor breuklijnen in de Libanese samenleving en tussen verschillende geloofsgemeenschappen. Het is de eerste kritiek op het besluit vanuit de regering.