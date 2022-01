Boze kunstenares eist dat haar werk wordt verwijderd uit ambtswoning Johnson

Tegen The Art Newspaper zei Emin: „Ik vind liegen tegen mensen beschamend. Mensen hebben zoveel geleden door Covid. Ze hebben naar de regering gekeken voor advies, en het blijkt dat de regering ons heeft verteld om één ding te doen en het zelf niet heeft gedaan. De koningin zat in haar eentje op de begrafenis van haar man. Mensen moesten afscheid nemen van hun ouders via hun telefoon. Het is gewoon zo onverantwoordelijk en respectloos. Het is een schande.”

Het werk More Passion is een installatie van neonletters die de titel uitbeeldt.

Johnson gaf vorige week in het parlement toe dat hij in mei 2020 een feest in de tuin van Downing Street had bijgewoond, terwijl het land in lockdown was. Hij zei dat hij zich niet had gerealiseerd dat het om een niet-werkgerelateerde bijeenkomst ging. Zijn voormalige rechterhand Dominic Cummings beweert echter dat Johnson wel degelijk wist dat de bijeenkomst tegen de regels was.