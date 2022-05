1000 euro boete voor Italiaanse koffiebar nadat klant klaagt over prijs van kopje koffie

De klant werd gevraagd 2 euro te betalen voor de kop decafé en belde daarop de politie. Ditta Artigianale, in het centrum van de stad, had volgens de furieuze klant verwaarloosd de prijs van de koffie op de menukaart te zetten. Dat bracht de koffiespecialist in de problemen. Dat de prijs voor het kopje koffie niet duidelijk zichtbaar zou zijn, is strafbaar.

Francesco Sanapo, de eigenaar van het café, heeft via een video op sociale media zijn kant van het verhaal gedeeld. Hij zegt onder meer dat de prijs van de koffie getoond werd op een digitale menukaart. Verder noemt hij de kwestie ’ongelofelijk’.

Ditta Artigianale staat volgens The Guardian bekend om de koffiebereiding. De zaak zou al verschillende wedstrijden hebben gewonnen met de bereiding van ’het zwarte goud’.

Volgens The Guardian kost een kopje espresso in Italië gemiddeld 1 euro. Eerder dit jaar heeft een groot deel van de bars de prijzen echter omhoog moeten gooien wegens leveringsproblemen en slechte oogsten. De gemiddelde prijs per kop espresso steeg daarmee tot gemiddeld 1,50 euro.

Al in 2013 vroeg Sanapo met zijn koffiezaak in Florence 1,30 euro voor een kopje espresso. Dat leverde gemengde reacties op: „Maar een boete heb ik nog nooit gekregen.” Vanwege de stijging van de grondkosten steeg ook zijn prijs voor een espresso.