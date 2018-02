’Holleeder stelde weinig voor in het criminele milieu’

Verslaggever Saskia Belleman was de hele dag in de zwaarbeveiligde rechtbank de Bunker. Lees hieronder haar tweets.

In werkelijkheid had Holleeder geen motief om mensen van het leven te beroven, laat staan zeggenschap om dat voor elkaar te krijgen. De komende maanden wil de verdediging aantonen dat Astrid en Sonja Holleeder en ex-vriendin Sandra den Hartog op hun beurt wél motieven hadden om hun broer zwart te maken.

Ontspannen Holleeder

Willem Holleeder zat er zelf tussen zijn twee advocaten ontspannen bij in de zittingszaal. Hij ging heel kort in op de aantijgingen van het Openbaar Ministerie, dat hem vervolgt voor zes liquidaties en een aantal pogingen daartoe. Holleeder zei dat hij tijdens een eerder proces niet de waarheid heeft verteld over de afwikkeling van de erfenis van Cor van Hout, en evenmin over Stanley Hillis. ,,De rest klopte wel.”

Holleeder heeft tijdens eerdere verhoren verklaard dat hij voor 2013 nauwelijks contact had met zijn jongste zus, die werkzaam was als advocaat. Dat staat haaks op haar verklaring dat hij haar gebruikte als zijn vertrouweling en juridisch raadgever.

Contact met Astrid

Volgens het OM liegt hij. Officier van justitie Sabine Tammes zegt dat Holleeder tussen september 1999 en februari 2001 161 keer contact opnam met Astrid. Tussen mei 2004 en augustus 2005 werd Willem Holleeders telefoon getapt. In die periode waren er 576 momenten waarop hij contact met zijn zus opnam, zegt Tammes. Ex-partners van Astrid Holleeder bevestigen het beeld van een broer die zijn hele familie manipuleerde. ,,Ze was bang voor hem, maar als hij aanbelde dan vloog ze naar beneden. ‘Ik moet’, zei ze dan.”

Reden voor het OM om de ontkenning van Holleeder te betitelen als ,,lariekoek.”

Hard bewijs ontbrak

De naam van Holleeder hing al heel lang boven de markt, aldus Tammes. Maar hard bewijs ontbrak tot nu toe. Sommige getuigen die eerder belastend over Holleeder verklaarden bleken niet echt betrouwbaar en baseerden zich soms ,,op een ferm onderbuikgevoel”, aldus de OvJ. Tammes hekelde de manier waarop Holleeder via een publiciteitsoffensief probeerde zijn imago op te vijzelen. ,,Hij profileerde zich als een gezellige vent met wie het goed toeven is.” Zo nam hij een rap op met Lange Frans, had hij een glansoptreden bij College Tour en huurde hij een huisfotograaf in die hem vereeuwigde met allerlei BN’ers. Tammes: ,,Hij had slechts één doel: zijn ware aard buiten het zicht houden.”

Groot onrecht

Volgens de OvJ zou je door zijn optredens bijna vergeten waarom het in dit proces gaat. ,,Om een groot onrecht, waarvan kinderen, echtgenotes en anderen nog steeds last van hebben, en om het herstel van vertrouwen in de rechtsstaat.” Het OM kondigde aan de komende maanden hard te werken aan de ,,demythologisering” van Holleeder. ,,Wat het OM betreft is hij een ordinaire ontvoerder, afperser en moordenaar.”

Holleeder voerde in zijn verhoren een figuur op die hij de ,,allesweter” noemt, en die van de hoed en de rand zou weten in het criminele milieu. Hij weigert echter de naam van die allesweter te noemen omdat hij niemand wil incrimineren. Het OM gelooft niet in het beeld van de barmhartige Samaritaan die zich om de belangen van anderen bekommert, aldus Tammes. ,,Holleeder kiest altijd in de eerste plaats voor zijn eigen belang.”

Holleeder behoorde niet bij top

De verdediging zegt dat het bewijs tegen Holleeder volledig berust op ,,een verondersteld motief, en de verhouding die hij met bepaalde mensen zou hebben gehad.” Met een ingewikkeld organogram probeerden ze aan te tonen dat Holleeder weinig voorstelde in het criminele milieu. Een milieu dat volgens de verdediging in werkelijkheid ,,kaleidoscopisch” is, en veel ingewikkelder in elkaar stak dan het versimpelde beeld dat uit de media naar voren komt, en waarin Holleeder wordt gezien als de grote boef. ,,Holleeder en zijn zwager Van Hout werden gezien als avonturiers die weliswaar iets spectaculairs hadden gedaan door Heineken te ontvoeren, maar zeker niet behoorden bij de top.”

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, als journalist aanwezig in de 'bunker', mag het strafproces tegen Willem Holleeder maandag niet verder bijwonen. De Vries is getuige in de strafzaak en wordt in april gehoord. De rechtbank wil niet dat getuigen in de zaak aanwezig zijn op de momenten dat Willem Holleeder zelf wordt gehoord.