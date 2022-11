N50 bij Kampen in beide richtingen dicht vanwege ernstig ongeluk

De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Aan de aanrijding was een politieachtervolging voorafgegaan. Rond 18.30 uur was er een geweldsincident in het Groningse Bedum. De verdachte was na het incident gevlucht. Later op de avond werd de auto van de verdachte gezien op de A6/N50, waarna de politie een achtervolging inzette.

Rijkswaterstaat laat weten dat het ongeval was op de Eilandbrug en dat de N50 tussen Ens en Kampen-Noord voor onbepaalde tijd dicht is. Verkeer kan omrijden via de U39 of de U40 volgen, aldus de dienst.