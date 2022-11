Onschuldige man (68) en vrouw (67) uit Emmeloord overleden na achtervolging, verdachte (41) ook omgekomen

Aan de achtervolging ging een geweldsincident vooraf in de relationele sfeer, meldt de politie. Een 39-jarige vrouw uit de gemeente Het Hogeland zou zijn mishandeld door een 41-jarige man uit dezelfde gemeente, hij is er vervolgens vandoor gegaan waarna de politie een achtervolging begon.

Op de N50 ging het mis, vlak voor de Eilandbrug bij Kampen. Twee auto’s waren hierbij betrokken. De politie meldt dat één van de doden de 41-jarige verdachte is. Daarnaast zijn de twee inzittenden van het andere voertuig overleden. Het betreft een man (68) en vrouw (67) uit Emmeloord. Zij hebben geen betrokkenheid bij het eerdere incident.

In het centrum van Bedum, net boven Groningen, reageren mensen donderdagochtend terughoudend. ,,Ik hoorde het op het nieuws, triest.'' Het gerucht gaat al snel dat het incident plaatsvond bij het sportcomplex verderop. ,,Daar. Maar waarom...'', huivert een wijzende oudere man.

Bedrijfsleider Gert Huisman van zwembad De Beemden weet echter al meer. ,,Ik werd gisteravond gebeld. We hoorden dat er een incident was geweest in de relationele sfeer. Een man zou met een hamer de ramen van de auto van een vrouw hebben ingeslagen. De vrouw had een bebloed hoofd.'' De vrouw en man werden niet direct herkend door omstanders, die het vanaf sportvelden zagen.

,,Het gebeurde dus buiten, op de parkeerplaats. Daar kan iedereen staan. Er was daar wat onrust.'' De man en de vrouw waren naar verluidt allebei met de auto.

De Telegraaf Tiplijn is per Whatsapp te bereiken

Op beelden is te zien dat het gaat om twee personenauto’s. Een daarvan staat half op de weg en in de berm. De voorkant is bijna volledig verwoest. De andere auto staat iets verder in de berm. Ook bij die auto is de schade groot.

’Genadeloze weg’

Burgemeester Sander de Rouwe van Kampen vraagt zich donderdag op Twitter af hoe lang Kampen nog moet wachten op „wegaanpassing van deze genadeloze weg.” Op de N50 gebeuren veel ongelukken, omdat de weg te smal is voor het verkeersaanbod en geen middengeleider heeft. Aanpassing van de weg staat ook bij het Rijk hoog op de prioriteitenlijst, maar onder meer door de stikstofcrisis is het karwei voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De Rouwe spreekt in zijn tweet ook zijn medeleven uit „met allen die zo geraakt zijn.”