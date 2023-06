Spoedberaad met senaat na meldingen wangedrag voorzitter

Een woordvoerder van de Eerste Kamer bevestigt, na berichtgeving van de NOS over het gedrag van de voorzitter, dat er een gesprek is geweest met Bruijn. De NOS spreekt van regelmatige uitbranders en een ’autoritaire’ en ’onaangename’ stijl van Bruijn. „We kunnen bevestigen dat er meldingen zijn geweest”, laat een woordvoerder van de senaat weten. Bruijn is daarop aangesproken door de griffier, de hoogste ambtenaar van de Eerste Kamer.

De rest van de senaat wordt woensdagavond ook geïnformeerd over de kwestie. Meerdere bronnen bevestigen dat er met spoed een digitaal overleg is aangekondigd, waarbij alle fractieleiders aanschuiven. Na afloop erkent Bruijn ’te veel micromanagement’ en het ’te veel aanspreken van werknemers’. Volgens hem is het ’al enige tijd geleden’ dat hij daarop is aangesproken en zijn daarbij afspraken gemaakt. Hij ontkent te zijn aangesproken op woede-uitbarstingen.

De senaatsvoorzitter zou volgens de woordvoerder ’behoorlijk geschrokken’ zijn van de meldingen over zijn gedrag. Op de vraag om wat voor gedragingen het precies gaat, wil de zegsman niet ingaan. Hij zegt wel dat er ’afspraken zijn gemaakt hoe Bruijn de situatie kan verbeteren’. Ook over de inhoud van die afspraken kan de woordvoerder nog niks melden.

Meerdere (oud-)senatoren stellen verrast te zijn door het nieuws: zij hebben nooit iets gemerkt van het door de NOS geschetste gedrag van Bruijn. Het nieuws komt ook op een saillant moment naar buiten, valt een ingewijde op. De net geïnstalleerde nieuwe Eerste Kamer kiest binnenkort een nieuwe voorzitter. Bruijn heeft zijn vinger al opgestoken om zijn baan te behouden.