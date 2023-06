Spoedberaad met senaat na meldingen wangedrag voorzitter

Ter illustratie: de vergaderzaal van de Eerste Kamer. Ⓒ ANP

DEN HAAG - De fractieleiders van de Eerste Kamer worden woensdagavond in een spoedberaad bijgepraat over het nieuws rond meerdere meldingen van wangedrag door senaatsvoorzitter Jan Anthonie Bruijn. Hij is aangesproken op zijn gedrag nadat meerdere medewerkers van de senaat hadden gezegd zich ’onheus bejegend’ te voelen.