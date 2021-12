Duitse vader doodde gezin na vervalsing vaccinatiebewijs

In Duitsland moeten werknemers gevaccineerd, genezen of getest zijn om op locatie te werken. Een aanklager van de deelstaat Brandenburg meldt dat de 40-jarige vader voor zijn vrouw, eveneens 40, een vaccinatiebewijs had vervalst en dat dit door haar werkgever was ontdekt.

De lichamen van de veertigers en hun dochters van 4, 8 en 10 jaar werden zaterdag gevonden in hun woning in Königs Wusterhausen, ten zuidoosten van Berlijn. Het was al bekend dat er een afscheidsbrief was aangetroffen, maar over de inhoud was nog niets naar buiten gebracht. Er zijn geen aanwijzingen dat buitenstaanders betrokken waren bij de dood van de vijf personen.

De ouders en kinderen hadden schotwonden. In het huis is een vuurwapen gevonden. Er moet nog worden vastgesteld of deze is gebruikt bij het ombrengen van de gezinsleden. Zowel de vader als moeder had geen vuurwapenvergunning.