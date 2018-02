Hackverdachte toch niet uitgeleverd aan VS

Love, die het syndroom van Asperger heeft, wordt beschuldigd van betrokkenheid bij het hacken van Amerikaanse overheidsdiensten in 2012 en 2013. Hij zou voor miljoenen dollars aan schade hebben veroorzaakt. De Amerikaanse autoriteiten denken dat Love banden heeft met hackerscollectief Anonymous.

De advocaten van Love betoogden dat hij vanwege nieuwe wetgeving ook voor een Britse rechter zou kunnen verschijnen. Ze waarschuwden voor een verhoogd risico op zelfdoding als hij in een Amerikaanse cel zou belanden. Het hof ging volgens The Guardian mee in die argumenten.

Aanhangers van de man juichten toen het hof een streep haalde door de uitlevering. Ze kregen daarop een tik op de vingers van de hoogste rechter. „Stilte. Dit is geen theater”, beval hij het publiek volgens The Telegraph. Betogers buiten het hof droegen borden met teksten als „thuis voor de rechter” en „laat Love vrij.”