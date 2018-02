Hogere straf voor partnermoord Kaatsheuvel

Vooral de kille en laffe wijze waarop de moord is gepleegd en de berekenende proceshouding van de verdachte hebben geleid tot de hogere straf. De uitspraak van het hof werd op de publieke tribune met applaus ontvangen.

Wim S. sloeg Heidy Goedhart bij hun huis in Kaatsheuvel met een steen op het hoofd en wurgde haar terwijl hun kinderen lagen te slapen. Omdat de aandacht af te leiden zette hij een inbraak in scene.

Wim S. was al snel in beeld als verdachte van de moord maar de politie kreeg het bewijs niet rond. Pas door een grootscheepse undercoveractie werd hij in september 2014 in Marbella tot een bekentenis verleid. Tegen een geheim agent van de politie vertelde Wim S. dat hij verder wilde met een nieuwe vriendin. Toen de verdachte vanwege de moordbiecht voor de tweede keer werd aangehouden trok hij de bekentenis weer in.

De verdediging had om vrijspraak gevraagd omdat de bekentenis vals zou zijn. Volgens het gerechtshof is er door de politie geen ongeoorloofde druk uitgeoefend op Wim S. en staat vast dat hij de dader is.

Aan de kinderen uit zijn relatie met het slachtoffer moet hij ruim 264.000 euro schadevergoeding betalen.