Halsema dreigt met boetes en sluiting voor clubs die zaterdag toch open gaan

Dat schrijft de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema donderdag in een bief aan de Koninklijke Horeca Nederland. Of uitbaters de mogelijke sancties voor lief nemen en zaterdag alsnog de deuren zullen openen, is nog maar de vraag.

De actie kreeg vanuit alle hoeken in het land bijval; vrijwel alle clubs in Amsterdam waren binnen no time uitverkocht en ook elders in het land gaven feestlocaties aan dit weekend weer publiek te verwelkomen. Clubeigenaar Eelko Anceaux zei eerder tegen De Telegraaf de heropening, die indruist tegen de huidige coronamaatregelen, ‘niet legaal, maar wel legitiem’ te vinden.

Het leek er in eerste instantie rooskleurig uit te zien voor de nachthoreca. De politiebonden riepen woensdag hun leden namelijk op om niet op te treden tegen clubs en discotheken die de coronaregels overtreden. Bang voor consequenties hoefden clubeigenaren naar verluidt dus niet te zijn. ,,Onze wijkagent ziet het niet zitten om te gaan handhaven, omdat dat enkel voor chaos en problemen op straat zorgt,’’ zei clubeigenaar Rob de Jong van Club Nyx eerder.

Voegen naar de regels

Toch is de situatie een dag later 180 graden gedraaid. ,,Ik begrijp uw frustratie, teleurstelling en noodzaak voor perspectief’’, schrijft Halsema in de brief. ,,Waar andere sectoren met kleine stapjes open kunnen, staat u al twee jaar achteraan in de rij bij de versoepelingen.’’ Maar, zo vervolgt de burgemeester: ,,Ik vraag u dringend u nog te voegen naar de regels, ervan uitgaande dat de samenleving binnenkort opengaat.’’

Ook het Veiligheidsberaad laat donderdagochtend weten dat er in tegenstelling tot eerdere berichtgeving wél gehandhaafd zal worden. ,,We gaan ervan uit dat er opgetreden wordt tegen grootschalige overtredingen van regels”, laat Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, weten.

Bij het overtreden van de regels riskeren clubs een boete van 4500 euro. Wanneer herhaaldelijk geen gehoor wordt gegeven aan de regels kan zelfs een verplichte sluiting volgen. Echter, zowel aan de boete als aan de sluiting dient een waarschuwing vooraf te zijn gegaan.

Tot op heden lijkt het erop dat exploitanten van nachthoreca alsnog zaterdag de deuren openen en eventuele waarschuwingen of boetes voor lief nemen. Op de social media kanalen van De Nacht Staat Op wordt gedeeld dat het feestgedruis zaterdag vanaf 21:00 uur kan beginnen.