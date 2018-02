Exploderende kokosnoot laat crematorium schrikken

Donna Ball, een chef van gemeenschappelijke services in Bolton, zei dat er soms „een gigantische ontploffing kan plaatsvinden”. Items die vaak worden achtergelaten in lijkkisten zijn mobiele telefoons, afstandsbedieningen van televisies, elektronische sigaretten en flessen alcohol.

’Telefoons echt een probleem’

De gemeente wil dit nu voorkomen, zei Ball tegen de BBC. „We vragen mensen of ze rekening willen houden met spullen die worden achtergelaten in lijkkisten. Vooral mobiele telefoons zijn echt een probleem voor ons.”

Hoewel het begrafenisondernemers meestal lukt om spullen voor verbranding uit de kist te halen, gaat het soms toch nog mis. „Soms glijden voorwerpen in de zakken van mensen.”

As van huisdieren in de kist

Volgens Louise Walch-Grognet, begrafenisondernemer in Bolton, krijgt ze veel verzoeken van mensen om dingen bij hun overleden geliefden achter te laten. „Zo hebben ze gevraagd of ze liefdesbrieven, sigaretten en as van overleden huisdieren achter konden laten.”

Louise kan zich ook de familie van een motorrijder herinneren die wilde dat hun geliefde in zijn leren outfit kon worden gecremeerd. „Het spreekt voor zichzelf dat we dat niet konden doen.”

Extra ondergoed

Daarnaast was er ook die keer dat haar werd gevraagd of er extra ondergoed in de kist kon worden geplaatst bij de overleden persoon. Het is niet duidelijk of aan dit verzoek is voldaan.

Volgens Walch-Grognet is het standaard beleid om na een uitvaartdienst te checken of er niet stiekem iets in de kist is achtergelaten.