Paus liket sexy model op Instagram, Vaticaan start onderzoek

Het 27-jarige Braziliaanse bikinimodel plaatste de bewuste foto op 13 november. Te zien is hoe ze in een sexy schoolpakje een aantal studieboeken uit een kluisje haalt. „Ik kan jullie nog wel wat leren”, schreef ze erbij.

„Mijn moeder mag de foto’s van mijn kont dan haten, de paus klikt er wél op”, zo liet ze in een reactie aan de blog van Barstool Sports weten. Om op Twitter vervolgens te grappen: „Ik ga in ieder geval naar de hemel.”

Het Vaticaan is een onderzoek begonnen naar hoe het kan dat de paus, of in ieder geval iemand namens hem, de foto geliked heeft. De like is op 14 november verwijderd.