Sonja (59) wil dolgraag een coronavaccin, ’maar het kan lichamelijk niet’

Verhalen achter het nieuws

Wat is een gezond ontbijt voor je kind?

Deze week is het de week van het schoolontbijt. In heel Nederland eten kinderen samen een gezond ontbijt op school. Daarbij leren ze hoe belangrijk het is om elke dag gezond te ontbijten. Maar wat is nou eigenlijk een gezond ontbijt voor een kind? Wij vragen het aan Patricia Schutte, woordvoerster v...