Aad en Frieda Korteland (1937–2022): Liefde op het eerste en op het laatste gezicht

Premium VROUW magazine

Gerda (54) weer samen met jeugdliefde: ’Mensen dachten een midlifecrisis’

Getrouwd, gescheiden en... toch weer verliefd! Gerda Franken (54) trouwde met jeugdliefde Emiel Theunnisen (54) die ze jarenlang uit het oog was verloren. Zij is projectleider en heeft een zoon (21), hij is productiemanager en heeft drie kinderen (24, 18 en 18).