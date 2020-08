Vliegtuig crasht in India: ’Zeker drie doden’

Het vliegtuig kwam uit Dubai. Er zouden 191 mensen aan boord hebben gezeten. Zeker veertig mensen zijn volgens plaatselijke media gewond geraakt. Tientallen mensen zouden naar het ziekenhuis vervoerd zijn. Hulpdiensten zijn groots uitgerukt.

Op videobeelden van direct na de crash zijn brokstukken op de landingsbaan te zien. Het vliegtuig lijkt in tweeën gebroken. Dat het vliegtuig niet in brand vloog, is een geluk bij een ongeluk, melden media aldaar.

Tijdens het landen was er zeer slecht weer. In India zijn er landverschuivingen en overstromingen. De harde regen zal vermoedelijk hebben meegespeeld.

Tien jaar geleden, in mei 2010, landde een Air India Express-toestel verkeerd op het vliegveld van Mangalore. Bij die ramp lieten 158 het leven.