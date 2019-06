Hond in levensgevaar na tocht over Ameland: ’Mensen moeten hun rotzooi opruimen!’

Vanaf het vakantiepark is de Dierenambulance gebeld. Knoeff kwam ter plaatse en zag de vrouw met haar hond op de grond tussen twee caravans in zitten: „Ik heb gelijk mijn vinger in de wond gedrukt om het bloed te stelpen, voor zover dat lukte.” Met zwaailichten is de Dierenambulance naar een dierenarts gereden.

„Het soort wond dat de hond heeft, krijg je echt alleen door glas. Het is duidelijk een snijwond,” aldus Knoeff tegenover deze krant. „Het komt gewoon doordat mensen zo veel troep achterlaten.” Hij vervolgt: „Mensen moeten hun rotzooi opruimen! Simpelweg niets in de natuur achterlaten.”

In shock

Eenmaal aangekomen bij de dierenarts bleek de hond al in shocktoestand te verkeren. Het dier had veel bloed verloren en verkeerde in levensgevaar. De behandelend dierenarts heeft de hond onder narcose gebracht en is gauw gaan opereren. De hond kreeg tien hechtingen: „Nu gaat het weer,” aldus Knoeff.

Het beestje kreeg tien hechtingen in zijn wond. Ⓒ RTZ & Dierenambulance Ameland

Knoeff vraagt de mensen hun troep achter zich op te ruimen: „Dit is wat je ervan krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat het door glas komt.”

Ook Greet Ham, die de Facebookpagina RTZ (Reddingsteam Zeedieren, red.) & Dierenambulance Ameland beheert, onderstreept die boodschap: „De hond leeft nu gelukkig nog, maar het had ook heel anders af kunnen lopen. Het is nu zomer, mensen trekken de natuur in. Maar laat alstublieft geen flesjes en glas achter op het strand en in de duinen!”