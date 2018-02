Berlijnse Muur nu even lang afgebroken als dat hij er stond

Gebouwd in 1961 en weer afgebroken in 1989 verdeelde de Muur de Duitse stad in tweeën gedurende 10.316 dagen: 28 jaar, twee maanden en 26 dagen. In een online-special laat de Berliner Zeitung vele Berlijners aan het woord over de impact van ’Die Wende’ op hun leven.

De Muur moest in 1961 een einde maken aan de leegloop van de DDR. Veel Oost-Berlijners zocht hun heil in het Westen. In de nacht van 9 op 10 november 1989 viel de Berlijnse Muur, het stenen symbool van de Koude Oorlog tussen het communistische Oosten en het vrije Westen. Tijdens vluchtacties vonden zeker 138 mensen de dood.