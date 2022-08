Man die vol terras opreed in Renesse blijft in de cel

Binnenland

Peperdure paardenzadels na diefstal opgedoken in Polen

De politie heeft in Polen tachtig paardenzadels teruggevonden die waarschijnlijk bij meerdere inbraken in heel Nederland zijn buitgemaakt. Het gaat onder meer om inbraken begin juni in het Friese Tjalhuizum en Abbega, meldt de politie Noord-Nederland donderdag. Een 32-jarige man is in Polen opgepakt...