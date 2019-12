’Ook rookruimtes buiten horeca in 2022 al dicht’

Blokhuis wil op die manier een ’ongelijk speelveld’ voorkomen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

DEN HAAG - Rookruimtes in openbare gebouwen en bij bedrijven moeten eerder sluiten dan voorzien. Die in openbare gebouwen en in bijvoorbeeld ziekenhuizen en scholen moeten al in 2021 dicht, in 2022 komt er naar verwachting een compleet verbod.