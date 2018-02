Prachtig initiatief: voorraadkastje met gratis spullen

Een kast waar voorbijgangers gratis producten uithalen en inzetten. Dat is het idee achter de ’Little Free Pantry’. Joan vindt het heel mooi om te zien wat er gebeurt. Ze kijkt er dagelijks in maar heeft er zelf eigenlijk geen werk aan.

Boven de kast hangt een poster met de mooie tekst „Pak wat je nodig hebt, geef wat je kunt missen.” In de voorraadkast is van alles te vinden. Van houdbare voedingsmiddelen tot verzorgingsproducten.

Ⓒ GinoPress B.V.

Volgens Joan maken vooral mensen die moeten leven van een minimuminkomen gebruik van de kast. Zo meldt Omroep Zeeland. De kast wordt aangevuld door donaties van voorbijganger, maar ook collega’s en vrienden van Joan leveren spullen aan.

Leeggeroofd

Helaas is de kast ook erg kwetsbaar voor vandalisme. Joan heeft in de afgelopen vier maanden, twee keer meegemaakt dat de kast ’s nachts werd leeggeroofd. Ze laat weten aan Omroep Zeeland dat ze van te voren wel had verwacht dat het een keer zou gebeuren en hoopt dat de spullen alsnog op een goede plek terecht zijn komen.