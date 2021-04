Frankrijk gaat stap voor stap versoepelen

Daar zou hij dan zondag of maandag de bevolking over toespreken, waarschijnlijk in de vorm van een vraaggesprek met journalisten. Macron komt dan naar verluidt met een schema voor versoepelingen tot eind juli. Zo zouden bijvoorbeeld de middelbare scholen komende week al heropenen, in navolging van de lagere scholen. Ook zou het verbod zich verder dan een bepaalde afstand van huis te gaan of het verbod naar andere departementen of andere regio’s te reizen worden ingetrokken. Over de avondklok van 19.00 uur tot 06.00 is er volgens de media nog geen besluit in zicht, maar mogelijk vervalt die half mei.

De burgemeester van Saint-Lô (Emmanuelle Lejeune) zei dat de president over etappes van versoepelingen sprak, ook voor de al een half jaar gesloten horeca. Maar Macron noemde volgens haar nog geen precieze data omdat de regering zich er nog over beraadt. Die moet ook kijken naar de vraag of er op nationaal of regionaal niveau coronamaatregelen worden afgezwakt of ingetrokken.

Klemmende oproep ministers om in eigen land te blijven

Ministers van Nederland, België en Duitsland doen een „klemmende oproep” aan hun inwoners om de komende weken in eigen land te blijven. In Nederland worden woensdag versoepelingen van de coronamaatregelen kracht. De bewindslieden willen voorkomen dat Belgen en Duitsers voor een terras naar Nederland komen.

De oproep werd woensdag gedaan door minister Ferd Grapperhaus van Justitie, de Belgische minister Annelies Verlinden van Binnenlandse Zaken en de ministers van Binnenlandse Zaken van de Duitse deelstaten Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen, respectievelijk Herbert Reul en Boris Pistorius. Die deelstaten grenzen aan Nederland. Alleen hoogstnoodzakelijke reizen zijn mogelijk.

„Vermijd onnodige reizen en kom pas in betere tijden weer naar Nederland”, zegt Grapperhaus. Volgens Verlinden is „de grens oversteken voor een café- of restaurantbezoek of om een dagje te gaan winkelen (..) geen goed idee” omdat daardoor het coronavirus verder wordt verspreid. „Het goede weer mag ons er niet toe brengen alle voorzichtigheid overboord te gooien”, aldus minister Reul. „Daarom vraag ik vooral de burgers in de grensregio’s: blijf thuis!”

In Nederland mogen de terrassen na een half jaar weer open. Ook worden de regels voor winkelbezoek verruimd en verdwijnt de avondklok. Vooral in de grensregio’s maken burgemeesters zich zorgen over de komst van Belgische of Duitse toeristen. In België gaan de terrassen op 8 mei weer open en het is nog niet bekend wanneer in Duitsland de regels worden versoepeld.