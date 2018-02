Voor 70.000 euro aan babyvoeding in schuurtje

De enorme partij babyvoeding komt aan het licht nadat de politie een melding kreeg van vuurwapenbezit in de woning. Ⓒ Foto Persbureau Midden Brabant

WAALWIJK - In een schuurtje van een man (22) en vrouw (21) in Waalwijk heeft de politie een grote partij babyvoeding aangetroffen. In twee schuren stonden maar liefst 900 dozen met elk 6 pakken babyvoeding.