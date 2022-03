Truckers blijven massaal hoogtemeldingen negeren

In 2021 gingen op de rijkswegen in totaal 8130 keer de slagbomen voor een tunnel naar beneden omdat een vrachtwagen te hoog beladen was. Dat was bijna 800 keer vaker dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van RWS.

De Drechttunnel voert de gehate ranglijst aan met 2146 afsluitingen. Dat waren er fors meer dan in 2020, toen de onderdoorgang nog 1243 keer werd afgesloten voor het verkeer. De Velser- (1599), Coen- (1299) en Noordtunnel (1176) volgen op respectabele afstand.

„Het blijft een hardnekkig probleem, waar we vol op moeten blijven inzetten. Dat blijkt uit deze recente cijfers”, zegt Remco de Korte van RWS. „Soms zijn de truckers zich van geen kwaad bewust. Opwaaiende dekzeilen, uitstekende stangen of te hevig verende vrachtwagens kunnen op het moment dat een hoogtemeting gepasseerd wordt, net die centimeters zijn om de alarmbellen te laten rinkelen. Vandaar ook dat wij chauffeurs erop willen wijzen om, voordat ze gaan rijden, altijd goed na te meten of de laadhoogte niet boven de vier meter uitkomt, wat in in heel Europa de wettelijke norm is.” Een chauffeur die met een te hoog voertuig aan de kant wordt gezet riskeert een boete van 470 euro die kan oplopen tot 1100 euro. „Als er een hobbeltje in de weg zit, kan onze detectie een vrachtwagen die iets opveert waarnemen als te hoog. Daarom meten onze inspecteurs altijd de vrachtwagen na en gebruiken we een marge van 6 centimeter. Maar kom je daar boven, dan word je beboet”, aldus de zegsman. RWS gebruikt op veel plaatsen detectiepoorten om te hoog beladen vrachtwagens vroegtijdig te signaleren. Op een waarschuwingsbord wordt dit aan de chauffeur gemeld, zodat hij voor de tunnel nog een afslag kan nemen. Rijdt de chauffeur toch door, dan gaan de lichten op rood en de slagbomen naar beneden.