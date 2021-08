’Dronken’ vrouw in taxi New York blijkt dood

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

New York - Een taxichauffeur in New York kreeg dinsdagochtend de schrik van zijn leven: een vrouwelijke passagier die bij hem in de taxi werd gezet met de boodschap dat ze dronken was, bleek dood. Dat meldt de politie.