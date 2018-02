Oproep: ga jij terug voor carnaval?

Carnavalsmaandag in Oeteldonk. Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - Komend weekend is het weer zover: carnaval. Wat is dat toch, met dat zuidelijke verkleedfeest? Wij willen het graag weten. Dus woon je als Brabander of Limburger al jaren ’boven de grote rivieren’? Maar ga je komend weekend terug naar Brabant of Limburg voor carnaval?