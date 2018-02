Peter R. de Vries mag niet bij verhoor Holleeder zijn

Peter R. de Vries komt aan bij de speciaal beveiligde rechtbank waar de rechtszaak tegen Willem Holleeder begint. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Misdaadverslaggever Peter R. de Vries, als journalist aanwezig in de 'bunker', mag het strafproces tegen Willem Holleeder maandag niet verder bijwonen. De Vries is getuige in de strafzaak en wordt in april gehoord. De rechtbank wil niet dat getuigen in de zaak aanwezig zijn op de momenten dat Willem Holleeder zelf wordt gehoord.