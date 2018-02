Satudarah-kopstuk Michel B. vrij op borg

Dat meldt een bron van De Telegraaf en is bevestigd door het landelijk parket van het openbaar ministerie. B., een van de meest gezochte criminelen van Nederland, werd zaterdagochtend door de Oostenrijkse politie opgepakt tijdens een bliksemactie in de wintersportplaats Gerlos. Hij logeerde in het dure hotel Gaspingerhof. Het Fast NL team van de nationale politie kreeg een tip en nam contact op met Oostenrijkse collega’s. Die zette een arrestatieteam in om de vuurwapengevaarlijke B. te arresteren.

Politie en justitie zijn al sinds oktober op zoek naar B., die wordt verdacht van meerdere strafbare feiten. Bij een actie van de politie in oktober werden alle kopstukken van motorclub Satudarah opgepakt, maar ontglipte B. Hij is sindsdien voortvluchtig. De andere leiders van de motorclub zitten nog wel vast.

De advocaat van Michel B., Karin Blonk, bevestigt de vrijlating. Verder wil ze er nog niet op ingaan.