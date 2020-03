’Kliklijn’ geliefder dan ooit tevoren

Bij de tiplijn Meld Misdaad Anoniem (M.) kwamen zo’n 1000 meldingen binnen over zaken als witwassen en crimineel en onverklaarbaar vermogen; een toename van 44 procent ten opzichte van 2018. Over de handel in harddrugs werd 4943 keer getipt – een stijging van 30% vergeleken met twee jaar terug.

2110 aanhoudingen

In totaal registreerde de ’kliklijn’ vorig jaar 16.890 bruikbare meldingen die naar de politie en andere opsporingsinstanties werden gestuurd, waardoor zeker 2110 mensen konden worden aangehouden. Dat blijkt uit een analyse van de jaarcijfers 2019 van de anonieme tiplijn.

„De stijging van beide categorieën is niet los van elkaar te zien”, zegt woordvoerder Marc Janssen van de tiplijn. „Drugs en illegale geldstromen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In de Nederlandse drugshandel gaan jaarlijks miljarden om. Dit illegaal verkregen vermogen wordt witgewassen en vloeit deels terug in onze maatschappij door bijvoorbeeld de aankoop van luxegoederen en investeringen in vastgoed. Daarmee oefenen criminelen invloed uit op de bovenwereld. Dat zie je ook terug in de meldingen bij M.”

Een concreet voorbeeld is een groot onderzoek naar witwassen en de handel en productie van drugs in Leeuwarden, waarin een M.-tip doorslaggevend was. Janssen: „In juni werden bij een grootschalige actie acht aanhoudingen verricht. Er werd beslag gelegd op veertien panden, een aantal dure auto’s en boten. In bedrijfspanden en woningen werd voor 700.000 euro aan contant geld aangetroffen. Justitie verdenkt een 37-jarige hoofdverdachte van onder andere het witwassen van crimineel verkregen vermogen, het overtreden van de Opiumwet en het leiding geven aan een criminele organisatie.”

Burgers belden met M. met tips over de hele drugsketen. „Van de import van cocaïne via de lucht- of zeehavens en de productie van synthetische drugs, tot informatie over lokale dealers in de wijk”, weet Janssen. „De aard van de meldingen is heel divers, maar de overeenkomst tussen de melders is dat ze zich zorgen maken. Dat kan zijn omdat ze informatie hebben over georganiseerde criminaliteit en heel dicht tegen criminele netwerken aan zitten, maar ook omdat ze bezorgd zijn over lokale drugshandel waarbij kwetsbare personen benadeeld worden.”

500 kilo cocaïne

Dankzij de anonieme tips werden grote partijen harddrugs gevonden. In december kwam de douane ruim 500 kilo cocaïne op het spoor in de Rotterdamse haven. De drugs zaten verstopt in een container met vruchtenpulp.

M.-tips brachten de politie ook op het spoor van opslaglocaties. In een bedrijfsloods in Nieuwendijk deed de politie een ongekend grote drugsvangst: 200 kilo xtc-pillen, amfetamine en mdma.

Het aantal meldingen over de productie van synthetische drugs neemt al jaren toe. Het afgelopen jaar werden dankzij tips bij M. drugslabs ontmanteld in onder andere Uitgeest, Sommelsdijk, Breda, Terschuur, Brunssum en Wijchen. In een woning in het Limburgse Broekhuizen werd ruim een half miljoen xtc-pillen aangetroffen. Ook lokale drugsdealers werden na tips opgespoord. In Den Haag werden zelfs drie generaties familieleden opgepakt voor drugshandel: dochter, moeder en oma.