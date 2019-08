’Freddy Heineken in boekje Epstein’

Vlakbij de nummers van Naomi Campbell en Phil Collins is dochter Charlène bijgeschreven. Freddy staat in ’Epsteins Black Book’ genoteerd als mr. Fredie.

De vraag is nu of de Heinekens hem ook daadwerkelijk kenden, of dat Epstein en zijn entourage het alleen interessant vond de bekende mensen verzameld in het boekje te hebben. De Site Gawker zette de adressen in 2015 al online.

Het adresboekje van Epstein bevatte veel nemen van bekende mensen. Ⓒ Gawker

Het adresboekje werd gevuld door de assistenten van de miljardair. Veel mensen hebben waarschijnlijk nooit geweten dat ze erin stonden, laat staan dat ze hem ontmoet hebben.

Een woordvoerder van de familie Heineken zegt tegen het AD dat ’persoonlijke relaties van de Heinekens ‘privé-aangelegenheden’ zijn’.

De kans dat Heineken in New York bij Epstein is geweest is sowieso minimaal. De biermagnaat had vliegangst en vloog sinds 1985 nauwelijks. De enige kans op een ontmoeting moet dan in Europa zijn geweest.

De twee zouden elkaar ontmoet kunnen hebben in de Zwitserse skiclub Corviglia. Freddy was daar een tijdje vicevoorzitter. Het adres van de club staat in het Blackbook van Epstein.

Epstein pleegde deze maand zelfmoord in zijn cel. Hij werd verdacht van misbruik van minderjarige meisjes. Ook zou hij seksfeesten hebben gehouden waarbij veel VIP’s aanwezig zouden zijn geweest.

Er zijn tot nu toe in de media veel namen genoemd van bekende mensen. Bewijzen dat ze wisten van de minderjarige meisjes zijn er niet.

De zelfmoord van Epstein betekent niet dat de zaak is stilgelegd. Zijn assistenten die vrouwen op de feesten regelden, lopen nog wel de kans dat ze worden vervolgd.

