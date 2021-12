Premium Het beste van De Telegraaf

België buigt zich over sluiten kerncentrales

Inzetten op windturbines of toch maar de nucleaire reactoren plus bijbehorende koeltorens aan het werk zetten om de broodnodige CO2-reductie voor elkaar te krijgen? België koerst op het eerste af en wil in 2025 de kernuitstap voor elkaar hebben. Ⓒ REUTERS

Brussel - Terwijl in Nederland uitbreiding van kernenergie op de onderhandelingstafel van de formatie ligt, buigt België zich deze week over een volledige nucleaire exit. Of de groene regeringspartijen hun zin krijgen is nog maar zeer de vraag.