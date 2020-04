Ook BN’ers ontroerd door lintje

Zo kreeg Tineke Ceelen, de directeur van Stichting Vluchteling, een belletje van burgemeester Wendy Verkleij van de gemeente Noordwijk. ,,Ik ben diep ontroerd, ik doe niet meer dan logisch is. Het is mooi om te zien dat het werk voor de 70 miljoen vluchtelingen, mensen die helemaal niets meer hebben, gezien wordt’’, aldus Ceelen, die zich sinds 1993 bezig houdt met internationale hulpverlening. Sinds 2003 leidt zij Stichting Vluchteling.

Ook bij de RAI-vereniging kon vrijdag de vlag uit. Voormalig staatssecretaris en voorzitter van de vereniging Steven van Eijck werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vicevoorzitter raad van commissarissen EY, plv Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad (SER), vicevoorzitter van het bestuur van de Maatschappelijke Alliantie en bestuurslid van Stichting De Doelen Steunfonds. Ook is Van Eijck al jarenlang actief binnen de Katholieke kerk.

Oud-minister Hilbrand Nawijn Ⓒ Hollandse Hoogte / Patrick Harderwijk

Opvallend genoeg is Van Eijck niet de enige voormalig LPF-politicus die onderscheiden is. Tussen de ruim 2800 namen van mensen die vandaag een lintje kregen, prijkt ook die van Hilbrand Nawijn. De voormalig minister van Vreemdelingenzaken en Integratie is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Inmiddels is hij fractievoorzitter van de Lijst Hilbrand Nawijn in de gemeenteraad van Zoetermeer.

Ook Roberto Payer kreeg een lintje. De manager van Hilton Amsterdam en Waldorf Astoria Amsterdam werd onderscheiden voor zijn verdiensten in de hotelwereld en voor zijn bestuurlijke werk bij maatschappelijke en culturele organisaties.

Acteur Hans Kesting Ⓒ Hollandse Hoogte / Anneke Janssen

Acteur Hans Kesting en de voormalige radio-dj Ad Roland werden benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Lucia Marthas (dansschoolhoudster) en Baba Sylla (oprichter van het goede doel Orange Babies) zijn benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zanger Dirk Scheele, die kinderliedjes maakt, en Siep de Haan, de grondlegger van de Amsterdam Gay Pride, gaan voortaan door het leven als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.