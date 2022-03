Fors meer positieve coronatests: 58.301 afgelopen dag

De overheid hield er al rekening mee dat de versoepelingen van de coronaregels konden leiden tot een nieuwe opleving van het coronavirus. Daarom krijgen risicogroepen vanaf vrijdag opnieuw een boosterprik.

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 34 ziekenhuisbedden vrijgekomen, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de verpleegafdelingen liggen nu 1256 mensen bij wie een coronabesmetting is vastgesteld. Dat aantal gaat de laatste week flink heen en weer. De intensive cares zorgen voor 155 coronapatiënten. Dat aantal is de laatste weken redelijk stabiel, het schommelt tussen 150 en 175.

De daling in de afgelopen dag komt doordat meer mensen het ziekenhuis hebben verlaten dan er zijn binnengekomen, maar de instroom neemt wel toe. In de afgelopen dag hebben ziekenhuizen 193 mensen met corona opgenomen. In de afgelopen week belandden gemiddeld 152 mensen per dag in een ziekenhuis. Dat gemiddelde stijgt voor het eerst in bijna twee weken.

Om andere reden in ziekenhuis

Onder de opgenomen patiënten die positief zijn getest op het coronavirus zijn ook mensen die om een andere reden in het ziekenhuis zijn beland. Dat kunnen bijvoorbeeld mensen zijn met hartproblemen of buikklachten. Na het doen van een coronatest blijkt toevallig dat ze positief zijn. Anderen zijn opgenomen vanwege coronaklachten, of omdat de coronabesmetting een andere aandoening erger heeft gemaakt. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét en degene die vanwege corona zijn opgenomen.