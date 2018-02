Neergehaalde piloot ’blies zichzelf op’

De piloot gebruikte afgelopen weekend noodgedwongen zijn schietstoel. Hij had gemeld dat zijn jet boven Idlib was geraakt door een raket. De man zou vervolgens zijn geland bij een dorp dat in handen was van opstandelingen.

„Hij vocht tot de laatste momenten van zijn leven met een handvuurwapen tegen de terroristen”, citeerde TASS uit een verklaring van het ministerie. „De piloot blies zichzelf op met een granaat toen hij zwaargewond was geraakt en de terroristen hem hadden omsingeld.”

Twee bronnen uit het kamp van de opstandelingen verklaarden eerder tegenover persbureau Reuters dat de gewonde piloot gevangen was genomen. Een derde bron zei afgelopen weekend dat de man was gedood.