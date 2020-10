Horror in New York: stoep ’breekt’ opeens en man valt in diep rattenhol

Het incident gebeurde zaterdag bij een busstop en wordt op de lokale tv maar ook in The New York Times breed uitgemeten. De man valt meters naar beneden. Vervolgens komt hij, ernstig gewond, tussen de ratten terecht.

De man durft vragen van hulpverleners niet te beantwoorden uit angst dat er ratten in zijn mond kruipen.

Het slachtoffer, Leonard Shoulders (33), ligt donderdag nog steeds in het ziekenhuis, zo melden CBS News en The New York Times. Hij heeft verwondingen aan zijn hoofd en armen.

Bekijk de videobeelden van zijn val:

„Hij stond gewoon op de stoep. Het was als een sinkhole. Hij knalde omlaag”, vertelt zijn moeder Cindy White tegen News 4 New York. Ze hoorde van Leonard hoe angstaanjagend het daar beneden was. „Hij zei: ma, de ratten daar beneden waren afgrijselijk, ze waren zo groot!”

Ratten

Het gat was zeker 3 meter diep. Na een half uur haalde de brandweer Leonard uit het gat. „Ratten krioelden over hem heen, hij kon niet bewegen. Hij lag daar maar”, reageerde Greg White, de broer van Leonard.

Het Department of Buildings heeft aangegeven dat de betreffende stoep in verval is. Daaronder ligt een kelder. Er wordt nu een hek gemaakt om mensen bij de betreffende plek weg te houden. Dat is echter symptoombestrijding. Het rattenprobleem van de stad is bekend maar volgens The New York Times zouden ook instortende stoepen vaker voorkomen. Sinds juli 2019 zijn er tientallen meldingen gedaan.