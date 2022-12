Verdacht pakket bij rechtbank in Alkmaar blijkt speelgoedauto

Even na tien uur gingen bij de rechtbank aan de Kruseman van Eltenweg alle alarmbellen af. Een 39-jarige Heerhugowaarder die in de rechtszaal aanwezig was, riep explosieven bij zich te hebben, zegt politiewoordvoerder Erwin Sintenie.

De man had een pakket bij zich, waar achteraf speelgoed in bleek te zitten. Hij is ’s middag aangehouden. De rechtbankwoordvoerder, Luuk van der Heiden, wil alleen kwijt dat het om een besloten zitting ging. „Daarom is het onmogelijk er meer over vertellen.”

Er waren 150 mensen in de rechtbank aanwezig. Tijdens de ontruiming, die ruim een uur duurde, werden de medewerkers opgevangen in het naastgelegen Horizon College. Er waren vijf verdachten aanwezig in de rechtbank, die zijn naar het dichtstbijzijnde politiebureau gebracht.

Volgens de veiligheidsadviseur van Rechtbank Noord-Holland, Jan Peereboom, wordt bagage weliswaar vooraf bij de entree al gecontroleerd, maar maken medewerkers „bij een nieuwe situatie een nieuwe inschatting. Je kunt er niet vanuit gaan dat alles al gecheckt is.”

Volgens Van der Heiden was het betreffende pakket inderdaad vooraf gecontroleerd „en bevestigde de tweede controle de uitkomst van die eerste check.” Volgens Peereboom ging het om een vrij groot pakket dat onder meer een speelgoedauto bevatte waar een klein kind in kan zitten.

De parketpolitie, die altijd in de rechtbank aanwezig is, heeft het pakket bekeken en een expert ingeschakeld. Die zag geen bijzonderheden. Voor de zekerheid is het pakket vervolgens ook door het scanapparaat gehaald. Rond 11.30 uur kon iedereen de rechtbank weer in.

Volgens Peereboom was het een uitzonderlijke situatie: „Dit heb ik de afgelopen tien tot twaalf jaar niet eerder meegemaakt.”