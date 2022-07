Biden overweegt noodtoestand uit te roepen om abortusbesluit

Columns & Opinie

’Geen vrouw gebruikt abortus als anticonceptie, écht niet’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over de demonstratie voor abortusrecht op de Dam in Amsterdam, afgelopen weekend. „Het blijft een absurde situatie dat het in 2022 nog steeds een punt van discussie is wie er beslist over wat er in een vrouwenlichaam gebeurt. E...