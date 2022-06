Premium Het beste van De Telegraaf

Willie Parker neemt bedreigingen voor lief Amerikaanse christen én abortusarts ’doet het werk van God’ na openbaring

Door Jan Postma

Willie Parker: „Als arts wil je mensen alleen maar helpen.”

Little Rock - Het Amerikaans Hooggerechtshof kan elk moment met een oordeel komen over abortus. In de conservatieve staten in het zuiden van Amerika kunnen veel gelovigen niet wachten tot het landelijke recht op abortus wordt afgeschaft. Willie Parker is een uitzondering op die regel. Hij is overtuigd christen, komt uit het conservatieve zuiden, en is abortusarts. „Zo doe ik juist het werk van God.”