Twintig jaar geëist tegen Salah Abdeslam

Het tweetal wordt verdacht van poging tot moord op agenten. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om een terreurdaad, wat de maximumstraf op twintig jaar brengt. Salah Abdeslam en Soufiane Ayari hadden zich samen met Mohammed Belkaïd verschanst in een appartement in de Brusselse randgemeente Vorst. Toen de politie binnenviel hebben ze zich geen moment willen overgeven en het vuur geopend, aldus aanklager Kathleen Grosjean.

Belkaïd werd door een scherpschutter uitgeschakeld, de andere twee ontsnapten. Ayari beweert dat hij niet heeft geschoten, Abdeslam hult zich in stilzwijgen. Omdat het dna van Ayari is aangetroffen op een kalasjnikov en uit rapporten blijkt dat er met meer dan een wapen is geschoten, vermoedt Grosjean dat hij ook heeft gevuurd. Van Abdeslam is dat allerminst zeker, maar volgens het Openbaar Ministerie zijn alledrie de mannen even schuldig aan de schietpartij.

Salah Abdeslam weigert vragen te beantwoorden, waardoor het proces veel vlotter verloopt dan gepland. De advocaten van de slachtoffers en verdachten komen vandaag en morgen nog aan het word. De rechtbank doet binnen een maand uitspraak