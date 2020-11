Eenzame olifant Kaavan naar reservaat in Cambodja

De dikhuid is zondag in een transportkist geplaatst en met een kraan uit de kleine omheining gehesen waar hij sinds 1985 verbleef. De hele operatie kost ongeveer 250.000 euro en wordt betaald door de internationale dierenwelzijnsorganisatie Vier Voeters. Dierenarts Amir Khalil van deze organisatie wist het vertrouwen van de getraumatiseerde Kaavan te winnen door keer op keer het nummer My Way van Frank Sinatra te zingen. „Hij is veel rustiger”, aldus Khalil.

80 dieren

Dierenactivisten wonnen in mei een rechtszaak over de situatie van de olifant. De rechter bepaalde dat een einde moest komen aan „de pijn en het lijden van Kaavan” door hem naar een geschiktere plaats te brengen. Die plaats is in Cambodja gevonden: Kaavan gaat daar naar een reservaat waar al tachtig olifanten leven en worden verzorgd door deskundig personeel.

Volgens de Canadese olifantenexpert Darrick Thomson, die hielp bij de komst van Kaavan naar Cambodja, wordt de olifant stapje voor stapje geïntroduceerd bij zijn soortgenoten om ongelukken te voorkomen.

De Aziatische olifant kwam in 1985 op 1-jarige leeftijd aan in Islamabad, als vriendschapscadeau van Sri Lanka. In de eerste jaren had hij gezelschap van een soortgenoot, maar die overleed in 2012. Dierenactivisten brachten in 2015 onder de aandacht dat Kaavan ook nog regelmatig werd geketend.