Vrouw (65) ligt drie maanden dood in haar flat in Den Bosch

De bewindvoerder nam contact op met woningcorporatie BrabantWonen, die tijdens deze coronatijd geen of nauwelijks contacten heeft met huurder/bewoners. BrabantWonen schakelde de buren in. Een van hen ontdekte dat het foute boel was. Er lag stof op de vensterbank en heel wat vliegen. De politie werd ingeschakeld en die trof het levenloze lichaam van de vrouw aan. Volgens de politie is de vrouw een natuurlijke dood gestorven.