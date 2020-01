Duizenden scholen dicht tijdens onderwijsstaking

Zowel in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs wordt gestaakt. De leraren vinden dat er sprake is van een ’onderwijscrisis’ en eisen dat het kabinet honderden miljoenen euro’s investeert in meer loon en vermindering van de werkdruk.

„In 2020 hebben 55 duizend leerlingen in het primair onderwijs geen leraar voor de klas en dit aantal loopt - als we niets doen - op naar bijna 240.000 leerlingen in 2028”, aldus de AOb. In diverse steden, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Maastricht, Groningen en Middelburg houden leerkrachten protestmarsen en manifestaties.

Bekijk ook: Ouders en kinderen werven zelf juf of meester met filmpje

Tijdens de vorige onderwijsstaking in november hadden meer dan 4400 scholen laten weten dat ze dicht bleven.