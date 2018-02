’Bemiddelaar moet patstelling Nederland en Turkije doorbreken’

„Het is te gek om los te lopen dat Nederland als enig land in de EU geen diplomatieke relatie hebben met Turkije. Terwijl dat hoe dan ook belangrijk voor ons is”, zegt de voormalige CDA-minister en topdiplomaat.

Bekijk ook: Nederland trekt ambassadeur Turkije officieel terug

Een ’buitenstaander van statuur’ zou de kemphanen weer om tafel moeten krijgen. „Misschien iemand uit de VN, EU of de NAVO.”

Ambassadeur

Bot begrijpt ’volkomen’ dat Nederland z’n ambassadeur uit Ankara terugtrekt. „Ondanks voorzichtige pogingen van Nederland om de netelige kwestie uit de wereld te helpen, persisteert Turkije in excuses. Dat is natuurlijk onacceptabel. Je kunt geen excuses aanbieden voor iets waaraan je je niet schuldig acht.”

Toch hebben we de Turken ook nodig, zegt Bot. „We hebben bonje met de Russen, met de Turken en met de Britten wegens de Brexit. Op zeker moment wordt het dan wel erg eenzaam.”

Maandag maakte minister Zijlstra (Buitenlandse Zaken) bekend de ambassadeur officieel uit Ankara terug te trekken. Als reden gaf hij het ontbreken van ’balans’ in de onderhandelingen over het herstel van de relatie.

Relatie bekoeld

Die is bekoeld sinds vorig jaar maart, toen Nederland de Turkse minister van Buitenlandse Zaken hier verbood te landen en de minister van Familiezaken onder politiebegeleiding het land uit zette. De ministers wilden per se in Nederland campagne komen voeren voor een referendum, ondanks duidelijke signalen dat Nederland dit niet wilde.

De Nederlandse ambassadeur zat sindsdien al niet meer op zijn post. „Wij hebben een heel ander beeld van de gebeurtenissen vorig jaar dan zij”, zegt Zijlstra. „Na een aantal maanden moet je constateren dat het niet in balans komt. Dan kan onze topdiplomaat die al tien maanden werkloos thuis zit beter elders in de wereld ingezet worden.”