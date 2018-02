Baasjes zijn hond constant kwijt

De 21-jarige Harley en de 23-jarige Matthew uit Engeland waren toe aan een nieuwe stijl in de woonkamer. Het kleed van Ikea zou de woonkamer ’helemaal afmaken’, maar toen zij thuis kwamen met de aanwinst, waren ze minder blij.

De vacht van Hondje Marley matcht exact met de kleur en de textuur van het nieuwe kleed. Harley en Matthew zijn al meerdere keren over het hondje gestruikeld. „Er zijn momenten geweest dat we rustig tv aan het kijken waren en dat we ons opeens in paniek afvroegen waar Marley was, terwijl hij rustig voor ons op het kleed lag,” vertelt het stel in Engelse media.

De baasjes hebben inmiddels de inrichting van hun woonkamer veranderd, zodat zij niet meer over het kleed hoeven te lopen. Hondje Marlyn vindt het allemaal niet zo’n groot probleem en is een hit op sociale media.