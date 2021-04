Motoragent tijdens achtervolging onderuit en raakt voetgangster

Binnenland

Foutje: auto rolt gracht in terwijl bestuurder pizza’s afhaalt in Haarlem

Een auto is vrijdagavond het Haarlemse Spaarne ingerold. De bestuurder had zijn voertuig even geparkeerd ter hoogte van de Melkbrug in het centrum van de stad. Terwijl hij zijn pizza’s ging afhalen bij een restaurant, rolde zijn auto langzaam de rivier in.